Secondo alcune indiscrezioni, WWE avrebbe pianificato di rilanciare la formazione NWO, coinvolgendo membri a sorpresa. La notizia circola tra i fan e gli addetti ai lavori, anche se non ci sono conferme ufficiali. La decisione avrebbe dovuto essere annunciata durante un evento speciale, ma non si sono avute ulteriori comunicazioni in merito. La proposta avrebbe puntato a riprendere le atmosfere degli anni passati, con nuovi e vecchi wrestler.

L’era del Thunderdome in WWE la ricordiamo tutti per i motivi più infausti, uno su tutti la pandemia che ha cambiato decisamente il modo di fruire il prodotto. Quest’era ci ha regalato tanti momenti trash ma anche dei match che passeranno a modo loro alla storia, come ad esempio il Firefly Funhouse tra John Cena e Bray Wyatt ed il Boneyard Match tra AJ Styles e Undertaker. Il periodo del Thunderdome è passato anche attraverso delle idee meno buone, soprattutto se si considera l’epopea della Retribution, esperimento nato monco e finito ancora peggio. Sempre di stable si parla in questo caso, ma di una stable storica, che secondo un ex writer WWE sarebbe stata molto vicina a subire un reboot proprio in quel periodo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: La compagnia avrebbe dovuto riportare in vita la NWO con dei membri a sorpresa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Did WWE Make The RIGHT Call Turning Randy Orton HEEL

Notizie e thread social correlati

WWE: Eric Bischoff spiega perché Randy Savage non avrebbe funzionato come “Terzo Uomo” dell’nWoDurante l’evento Bash at the Beach del 1996, Hulk Hogan ha fatto un turn heel diventando il terzo uomo nell’nWo, un momento che ha segnato una svolta...

Il controllo del Monte dei Paschi di Siena alla prova del voto con la nuova legge che avrebbe dovuto aiutare CaltagironeDopo settimane di dibattiti e manovre tra gli azionisti, si è arrivati alla consultazione in assemblea per il controllo della banca.

Temi più discussi: WWE: Ci siamo, rivelato il ritorno di Drew McIntyre; Si avvicina il ritorno di Baron Corbin in WWE; Si prevede il ritorno imminente di 4 stelle della WWE; WWE: Vince McMahon ha rifiutato più volte delle idee di Natalya.

WWE: Nessun problema per Ludwig Kaiser dopo l’arrestoQualche giorno fa i fan sono stati sorpresi dalla notizia dell’arresto di Ludwig Kaiser in Florida. Come vi abbiamo riportato, l’episodio incriminato sarebbe accaduto un mese fa: Ludwig ha aggredito v ... spaziowrestling.it

WWE: Non mi è piaciuto, Carlito spiega l’amarezza del suo addioCarlito ha dichiarato che l'unica cosa che non gli è piaciuta della sua ultima corsa in WWE è stata che se n'è andato nell'ombra ... spaziowrestling.it