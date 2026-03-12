WWE | Nikki Blackheart firma con la compagnia

La WWE ha annunciato l’ingresso di Nikki Blackheart nella propria divisione femminile. La wrestler, nota nel circuito indipendente statunitense, avrebbe firmato un contratto ufficiale con la compagnia di Stamford. L’annuncio è stato confermato da fonti vicine alla società e si aggiunge a una serie di recenti acquisizioni nel settore. La sua firma rappresenta un passo importante per la divisione femminile della WWE.

La WWE avrebbe aggiunto un nuovo nome alla propria divisione femminile. Secondo un report esclusivo, Nikki Blackheart, uno dei talenti più interessanti della scena indipendente statunitense, avrebbe ufficialmente firmato un contratto con la compagnia di Stamford. La notizia è stata riportata inizialmente da Bodyslam, secondo cui la wrestler avrebbe impressionato i dirigenti WWE durante i tryout tenuti al Performance Center nel mese di febbraio, convincendo rapidamente la compagnia a offrirle un accordo. I tryout che hanno convinto la WWE. Fonti vicine alla situazione indicano che Nikki Blackheart è stata una delle performer che più hanno colpito i dirigenti della federazione durante le prove svolte a Orlando.