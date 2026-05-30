WWE | Jade Cargill sommersa dai Shut the f**k up del pubblico di Barcellona a Smackdown

Da zonawrestling.net 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Barcellona, durante lo show di Smackdown, l’ex wrestler dell’AEW è stata accolta con cori di insulti, tra cui ripetuti “Shut the f**k up”. La performer si è presentata sul ring insieme a B-Fab e Michin, ma il pubblico ha manifestato il proprio disappunto già all’inizio, prima che il segmento si concludesse. La reazione dei tifosi ha interrotto l’evento, creando un’atmosfera tesa durante la performance.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’ex star dell’ AEW ha aperto lo show insieme a B-Fab e Michin, ma il pubblico di Barcellona ha subito manifestato il proprio disappunto prima ancora che il segmento potesse svolgersi completamente. Con l’opportunità di conquistare un titolo importante in vista questo fine settimana, Cargill ha cercato di rivolgersi alla folla e di creare lo slancio giusto. Al contrario, il WWE Universe ha alzato il volume, costringendo la compagnia a un cambiamento inaspettato nella programmazione. L’ostile reazione da parte del pubblico spagnolo. Il segmento di apertura si è svolto al Palau Olímpic de Badalona a Barcellona, in Spagna. Cargill, B-Fab e Michin sono entrate sul ring dopo la vittoria ottenuta al Saturday Night’s Main Event, dove hanno sconfitto Charlotte Flair, Alexa Bliss e Rhea Ripley in un six-woman tag team match. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe jade cargill sommersa dai shut the fk up del pubblico di barcellona a smackdown
© Zonawrestling.net - WWE: Jade Cargill sommersa dai “Shut the f**k up” del pubblico di Barcellona a Smackdown
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Jade Cargill shuts down the haters

Video Jade Cargill shuts down the haters

Notizie e thread social correlati

WWE: SmackDown fuori controllo, alleanze instabili, vittoria sofferta e attacco finale di Jade CargillDurante l'ultimo episodio di SmackDown, Jade Cargill ha attaccato la campionessa femminile Rhea Ripley, con un colpo finale che ha lasciato il...

WWE: SmackDown infuocato, Jade Cargill umilia IYO SKY e provoca Rhea RipleyDurante lo show di SmackDown trasmesso a San Jose, in California, il main event è stato annunciato già nel segmento di apertura, condotto da Rhea...

jade cargill wwe jade cargill sommersaRhea Ripley e Jade Cargill si uniscono al roster di WWE Clash in ItaliaQuesto incontro rappresenta il terzo match confermato per l´evento Premium Live e arricchisce il programma della divisione femminile di alto profilo all´interno di una card già costruita attorno a gra ... worldwrestling.it

jade cargill wwe jade cargill sommersaWWE: Possibile spoiler per un match titolato di Clash in ItalyA Clash in Italy ci saranno diversi match titolati e sembra che stia emergendo già da ora il risultato di uno di questi incontri ... spaziowrestling.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web