A Barcellona, durante lo show di Smackdown, l’ex wrestler dell’AEW è stata accolta con cori di insulti, tra cui ripetuti “Shut the f**k up”. La performer si è presentata sul ring insieme a B-Fab e Michin, ma il pubblico ha manifestato il proprio disappunto già all’inizio, prima che il segmento si concludesse. La reazione dei tifosi ha interrotto l’evento, creando un’atmosfera tesa durante la performance.

L’ex star dell’ AEW ha aperto lo show insieme a B-Fab e Michin, ma il pubblico di Barcellona ha subito manifestato il proprio disappunto prima ancora che il segmento potesse svolgersi completamente. Con l’opportunità di conquistare un titolo importante in vista questo fine settimana, Cargill ha cercato di rivolgersi alla folla e di creare lo slancio giusto. Al contrario, il WWE Universe ha alzato il volume, costringendo la compagnia a un cambiamento inaspettato nella programmazione. L’ostile reazione da parte del pubblico spagnolo. Il segmento di apertura si è svolto al Palau Olímpic de Badalona a Barcellona, in Spagna. Cargill, B-Fab e Michin sono entrate sul ring dopo la vittoria ottenuta al Saturday Night’s Main Event, dove hanno sconfitto Charlotte Flair, Alexa Bliss e Rhea Ripley in un six-woman tag team match. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Jade Cargill sommersa dai “Shut the f**k up” del pubblico di Barcellona a Smackdown

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jade Cargill shuts down the haters

Notizie e thread social correlati

WWE: SmackDown fuori controllo, alleanze instabili, vittoria sofferta e attacco finale di Jade CargillDurante l'ultimo episodio di SmackDown, Jade Cargill ha attaccato la campionessa femminile Rhea Ripley, con un colpo finale che ha lasciato il...

WWE: SmackDown infuocato, Jade Cargill umilia IYO SKY e provoca Rhea RipleyDurante lo show di SmackDown trasmesso a San Jose, in California, il main event è stato annunciato già nel segmento di apertura, condotto da Rhea...

Rhea Ripley e Jade Cargill si uniscono al roster di WWE Clash in ItaliaQuesto incontro rappresenta il terzo match confermato per l´evento Premium Live e arricchisce il programma della divisione femminile di alto profilo all´interno di una card già costruita attorno a gra ... worldwrestling.it

WWE: Possibile spoiler per un match titolato di Clash in ItalyA Clash in Italy ci saranno diversi match titolati e sembra che stia emergendo già da ora il risultato di uno di questi incontri ... spaziowrestling.it