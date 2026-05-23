Durante l'ultimo episodio di SmackDown, Jade Cargill ha attaccato la campionessa femminile Rhea Ripley, con un colpo finale che ha lasciato il pubblico senza fiato. La tensione tra le due si è acuita, mentre alleanze tra altri wrestler sono risultate instabili, creando un clima di caos nello show. La vittoria di Cargill è stata difficile, con più tentativi e momenti di scontro che hanno caratterizzato la serata.

La rivalità tra Jade Cargill e la campionessa femminile WWE, Rhea Ripley, continua a diventare sempre più intensa settimana dopo settimana. Le due si sono ritrovate faccia a faccia ancora una volta nell’episodio di ieri sera di SmackDown. Rhea Ripley ha aperto lo show lanciando una sfida diretta a Jade Cargill. La campionessa ha proposto alla sua avversaria un nuovo match con il WWE Women’s Championship in palio a Clash in Italy. Prima che Cargill potesse rispondere, però, sono arrivate Charlotte Flair e Alexa Bliss, spostando l’attenzione sulle Fatal Influence. CHALLENGE ACCEPTED! @RheaRipleyWWE is ready to defend her title against @JadeCargill at WWE Clash in Italy pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: SmackDown fuori controllo, alleanze instabili, vittoria sofferta e attacco finale di Jade Cargill

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