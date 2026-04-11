Durante lo show di SmackDown trasmesso a San Jose, in California, il main event è stato annunciato già nel segmento di apertura, condotto da Rhea Ripley. La serata ha visto una performance di Jade Cargill che ha umiliato IYO SKY, suscitando reazioni tra il pubblico e i partecipanti. La serata si è conclusa con una scena che ha coinvolto anche Rhea Ripley, protagonista di un episodio che ha attirato l’attenzione dei fan.

Il main event di SmackDown della scorsa notte è stato ufficializzato già durante il segmento d’apertura dello show, andato in scena a San Jose, California, quando Rhea Ripley ha dato il via alla serata. Ripley cercava vendetta contro Jade Cargill, colpevole di aver brutalmente attaccato IYO Sky lasciandola inerme. Tuttavia, Rhea è stata fermata proprio da IYO, che voleva affrontare personalmente Cargill quella stessa sera. Iyo Sky says that Rhea Ripley will get her shot at Jade Cargill at WrestleMania, but Iyo wants Jade tonight! #SmackDown pic.twitter.comX8PKuDmjWv — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) April 11, 2026 Il General Manager Nick Aldis ha quindi ufficializzato il match come evento principale, e Rhea ha accettato di farsi da parte. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: SmackDown infuocato, Jade Cargill umilia IYO SKY e provoca Rhea Ripley

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