WWE | Jacy Jayne annuncia la sua partecipazione al Queen of the Ring 2026
Durante un segmento nel backstage di SmackDown, Jacy Jayne ha annunciato ufficialmente la sua partecipazione al torneo Queen of the Ring 2026. È la prima donna a farlo, confermando la sua presenza all’evento. La wrestler ha comunicato la decisione senza ulteriori dettagli. Il torneo è programmato per il prossimo anno e la sua partecipazione è ora ufficiale.
Durante un segmento nel backstage di SmackDown, Jacy Jayne è diventata la prima donna a dichiarare ufficialmente la propria partecipazione al torneo Queen of the Ring 2026. Jayne ha fatto il suo debutto a SmackDown dopo WrestleMania 42, insieme alle Fatal Influence. Fin dal loro arrivo, il trio ha messo nel mirino le principali stelle della divisione femminile. Queen of the Ring 2026: Jacy Jayne apre la corsa al trono. Durante un’intervista nel backstage con Cathy Kelley, Paige e Brie Bella, le tre hanno interrotto il segmento: Jayne ha annunciato la sua partecipazione al torneo, invitando poi Kelley a lasciare la scena. Nel frattempo, Fallon Henley e Lainey Reid hanno avvertito le campionesse che intendono puntare ai titoli di coppia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Jacy Jayne defeats Charlotte Flair: SmackDown highlights, May 1, 2026
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