Nel mondo della WWE, il percorso di Jacy Jayne nel main roster sta suscitando attenzione, con i piani creativi dedicati alla divisione femminile che sembrano essere stati modificati già in questa fase iniziale. La sua presenza nel roster principale ha portato a un rapido rinnovamento delle strategie e delle storyline, evidenziando come il suo ingresso sia stato considerato significativo dagli addetti ai lavori. La sua ascesa sembra aver influito sulle decisioni riguardanti le future trame e le posizioni all’interno della federazione.

Il percorso di Jacy Jayne nel main roster WWE sta già facendo molto parlare dietro le quinte, al punto che i piani creativi della divisione femminile starebbero già cambiando proprio grazie al suo impatto iniziale. Dopo appena poche settimane sugli schermi della WWE, Jacy ha già condiviso il ring con nomi di primissimo livello come Rhea Ripley, Charlotte Flair e Alexa Bliss. E, a quanto pare, la reazione interna è stata così positiva che la WWE avrebbe iniziato a modificare diversi piani per sfruttare al massimo il suo momento. La WWE impressionata dalle Fatal Influence: Nuove storyline in arrivo per Jacy Jayne. Secondo quanto riportato da... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Jacy Jayne accelera la sua ascesa, i piani creativi cambiano già per lei

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Jacy Jayne (With Fatal Influence) Entrance: WWE NXT, December 30, 2025

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