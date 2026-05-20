Un personaggio noto è stato visto nel backstage del Performance Center poco prima di un evento di WWE NXT, secondo quanto riportato da un articolo di False Finish. L'apparizione si è verificata prima dell'inizio dello show e ha attirato l'attenzione di chi seguiva l'evento. Non sono stati forniti dettagli sulle sue azioni o sul motivo della visita. La presenza di questa figura al centro delle attenzioni è stata confermata da testimoni presenti nel luogo.

Secondo un recente articolo pubblicato da False Finish, un volto noto era presente nel backstage di WWE NXT. Stando alle ultime notizie, l’ex WWE Cruiserweight Champion, Enzo Amore era presente ieri al Performance Center in vista della trasmissione di NXT sul canale The CW. Ecco cosa ha riferito False Finish su X: “False Finish ha appreso che l’ex campione dei pesi leggeri della WWE Enzo Amore si è recato di recente al WWE Performance Center e che ieri era lì in vista di #WWENXT ”. False Finish has learned that former WWE Cruiserweight Champion Enzo Amore has been at the WWE Performance Center recently and was there yesterday ahead of #WWENXT pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Enzo Amore avvistato al Performance Center prima di NXT

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Real1 (Enzo Amore) Shoots on WWE, Dusty Rhodes & Becoming a Wrestling Star | Mic Check

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