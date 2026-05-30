Wuthering Waves 3.4 ha una data | Cyberpunk Edgerunners invade Solaris con Lucy Rebecca

Wuthering Waves aggiorna alla versione 3.4, con l’introduzione di contenuti ispirati a Cyberpunk Edgerunners. Nel nuovo aggiornamento, i giocatori potranno incontrare personaggi come Lucy e Rebecca, provenienti dall’universo di Cyberpunk. La patch include nuove missioni, personaggi e miglioramenti grafici. La data di rilascio non è ancora stata comunicata ufficialmente. L’aggiornamento rappresenta uno dei più significativi dall’uscita del gioco.

VideoGiochi MMO & MMORPG Wuthering Waves si prepara a uno degli aggiornamenti più importanti dalla sua uscita: la versione 3.4, intitolata The Dream Not Dreamed, sarà disponibile dall’8 giugno 2026 e porterà nel gioco la collaborazione con Cyberpunk: Edgerunners, una delle serie animate più amate legate all’universo di Cyberpunk 2077. L’update sarà distribuito come aggiornamento gratuito per l’action RPG open world di Kuro Games, disponibile su PC, mobile e PlayStation 5. Il punto forte dell’aggiornamento è l’arrivo di Lucy e Rebecca, due personaggi simbolo dell’anime prodotto da Studio Trigger e ambientato nella brutale Night City. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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Wuthering Waves × Cyberpunk: Edgerunners — New Resonator | Lucy

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