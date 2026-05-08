Wuthering Waves accende l’hype con Cyberpunk | Edgerunners | Lucy e Rebecca invadono Solaris-3

Dopo mesi di attesa, Kuro Games ha presentato un primo sguardo ufficiale al crossover tra Wuthering Waves e Cyberpunk: Edgerunners. Sono state rivelate immagini che mostrano i personaggi di Lucy e Rebecca, due protagoniste della serie animata, mentre invadono Solaris-3, una delle ambientazioni del gioco. La collaborazione rappresenta uno dei momenti più attesi dagli appassionati, che hanno seguito con interesse i teaser e le speculazioni sui social network.

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Dopo mesi di attesa, teaser misteriosi e speculazioni continue da parte della community, Kuro Games ha finalmente mostrato il primo vero sguardo al crossover tra Wuthering Waves e Cyberpunk: Edgerunners, uno degli eventi collaborativi più ambiziosi mai annunciati per il gioco. Il nuovo trailer ha immediatamente infiammato i fan confermando l’arrivo ufficiale di alcuni dei personaggi più amati dell’universo creato da CD Projekt RED e dallo studio anime Trigger. L’atmosfera futuristica di Night City si fonderà infatti con il mondo di Solaris-3 in un evento che promette di cambiare completamente il tono dell’esperienza per diverse settimane. La collaborazione arriverà nel corso del 2026 e rappresenta probabilmente il crossover più importante mai realizzato da Wuthering Waves dal lancio del gioco.🔗 Leggi su Gamerbrain.net Notizie correlate Leggi anche: Cyberpunk Edgerunners: Madness, ritorno a Night City Wuthering Waves sbarca su Xbox SeriesL’espansione di Wuthering Waves prosegue con l’annuncio ufficiale della versione per Xbox Series X e Series S, attesa nel mese di luglio.