wuthering waves sbarca su xbox series

L'espansione di Wuthering Waves sarà disponibile su Xbox Series X e Series S a partire dal mese di luglio. L'annuncio ufficiale è arrivato recentemente, confermando la data di uscita per le console di nuova generazione. La versione si aggiunge alle altre piattaforme già supportate dal gioco, che si prepara a ricevere questo aggiornamento.

L’espansione di Wuthering Waves prosegue con l’annuncio ufficiale della versione per Xbox Series X e Series S, attesa nel mese di luglio. Lo studio Kuro Games amplia così la portata del progetto, portandolo su una piattaforma che fino a questo momento non era ancora stata coinvolta. Il titolo, distribuito gratuitamente, continua a espandere la propria base di utenti, rafforzando la presenza a livello internazionale. L’approdo su console Microsoft rappresenta un passaggio rilevante nella strategia del gioco, che punta a consolidare la diffusione su più sistemi. La crescita del progetto si inserisce in un contesto competitivo, dove la disponibilità multipiattaforma diventa sempre più determinante. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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