Cinque ginnasti italiani si sono qualificati per le finali alla World Challenge Cup di Koper. Simone Speranza ha ottenuto due passaggi in finale, mentre Lorenzo Minh Casali si è qualificato in due specialità. Riccardo Villa si è invece qualificato alla sbarra. La competizione si svolge nel fine settimana e vede gli atleti italiani pronti a conquistare medaglie.

Ottime indicazioni dalla fase di qualificazione della tappa slovena della World Challenge Cup. Simone Speranza centra due finali, doppio pass anche per Lorenzo Minh Casali e qualificazione alla sbarra per Riccardo Villa. Tra i protagonisti c’è Simone Speranza, autore di una prova convincente al volteggio. Grazie a una media di 13.549 ottenuta sui due salti di qualificazione, il ginnasta italiano ha chiuso al secondo posto della classifica preliminare, guadagnandosi un posto nella finale di specialità. Per lui arriva anche la qualificazione agli anelli, dove ha concluso terzo con il punteggio di 13.433. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - World Challenge Cup di Koper, cinque azzurri in finale: ItalGAM a caccia di medaglie nel weekend

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Carolyne Pedro (BRA) UB - Qualifications @ World Challenge Cup Koper 2026

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