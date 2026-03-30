Rugby Challenge Cup | Benetton e Zebre a caccia dei quarti di finale

Nel torneo di rugby Challenge Cup, le squadre italiane di Benetton e Zebre sono impegnate nelle fasi decisive della competizione, con l’obiettivo di qualificarsi ai quarti di finale. Le partite si sono svolte nelle ultime settimane, determinando le posizioni in classifica e i risultati che definiranno le prossime sfide. Le date delle prossime gare sono state confermate, mentre l’atmosfera tra i tifosi si fa sempre più intensa.

Il calendario segna le date, ma è l’atmosfera a raccontare davvero l’inizio della fase più affascinante della Challenge Cup. Il primo weekend di aprile – dal 3 al 5 – apre il sipario sugli ottavi di finale, un mosaico di sfide secche dove ogni dettaglio pesa come un titolo. Poi tutto scorrerà veloce: quarti tra il 10 e il 12 aprile, semifinali a inizio maggio e, sullo sfondo, la notte del 22 maggio al San Mamés di Bilbao. È qui che la competizione cambia pelle, abbandona ogni prudenza e si affida al fascino crudele dell’eliminazione diretta. In questo scenario, i riflettori italiani si accendono su Treviso e Parma, due città che si preparano a vivere un fine settimana europeo dal sapore intenso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, Challenge Cup: Benetton e Zebre a caccia dei quarti di finale Articoli correlati Rugby, Challenge Cup: decisi gli ottavi di finale. Treviso sfida Cardiff, le Zebre i francesi del PauSi chiude la fase a gironi della Challenge Cup e il torneo entra finalmente nella sua stagione più vera, quella in cui la geografia conta meno del... Rugby, Challenge Cup: Benetton, a Monigo per rialzare la testa contro i DragonsDopo settimane intense di United Rugby Championship, la stagione europea torna a bussare alla porta della Benetton Treviso.