Wonderland la prima spiaggia gratuita e inclusiva in collaborazione con la Stella Maris

Da lanazione.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domani viene inaugurata Wonderland – Stella Maris Beach, la prima spiaggia gratuita e inclusiva della costa pisana. La struttura è stata realizzata in collaborazione con l’ospedale Stella Maris e si rivolge a persone con disabilità o esigenze specifiche. La spiaggia offre accesso libero e servizi dedicati per favorire l’inclusione e l’accessibilità sul litorale. L’apertura segna un passo importante per l’offerta di servizi pubblici senza barriere nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una nuova realtà dedicata all’accessibilità e all’inclusione apre le porte sul litorale pisano. Domani sarà inaugurata Wonderland – Stella Maris Beach, la prima spiaggia gratuita inclusiva della costa pisana, realizzata in collaborazione con l’ospedale Stella Maris. L’appuntamento è fissato domani, domenica 31 maggio 2026, per le 11, quando prenderà il via la cerimonia inaugurale alla presenza delle istituzioni e dei promotori del progetto. Tra gli ospiti attesi ci sarà anche il sindaco di Pisa Michele Conti, che interverrà per presentare un’iniziativa destinata a rappresentare un importante punto di riferimento per il territorio. Dalle 11.30 seguirà un brunch aperto ai partecipanti, accompagnato da musica e momenti di convivialità per celebrare l’avvio della nuova stagione della struttura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

wonderland la prima spiaggia gratuita e inclusiva in collaborazione con la stella maris
© Lanazione.it - Wonderland, la prima spiaggia gratuita e inclusiva in collaborazione con la Stella Maris
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

La tradizione si rinnova. Stella Maris, fede e storiaLa festa della Madonna del Mare si tiene anche quest’anno nell’ultimo fine settimana di maggio a Gabicce.

Leggi anche: A Maiori apre la Casa della Comunità HUB: nuovi servizi socio-sanitari nel complesso Stella Maris

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web