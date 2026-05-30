Domani viene inaugurata Wonderland – Stella Maris Beach, la prima spiaggia gratuita e inclusiva della costa pisana. La struttura è stata realizzata in collaborazione con l’ospedale Stella Maris e si rivolge a persone con disabilità o esigenze specifiche. La spiaggia offre accesso libero e servizi dedicati per favorire l’inclusione e l’accessibilità sul litorale. L’apertura segna un passo importante per l’offerta di servizi pubblici senza barriere nella zona.

Una nuova realtà dedicata all’accessibilità e all’inclusione apre le porte sul litorale pisano. Domani sarà inaugurata Wonderland – Stella Maris Beach, la prima spiaggia gratuita inclusiva della costa pisana, realizzata in collaborazione con l’ospedale Stella Maris. L’appuntamento è fissato domani, domenica 31 maggio 2026, per le 11, quando prenderà il via la cerimonia inaugurale alla presenza delle istituzioni e dei promotori del progetto. Tra gli ospiti attesi ci sarà anche il sindaco di Pisa Michele Conti, che interverrà per presentare un’iniziativa destinata a rappresentare un importante punto di riferimento per il territorio. Dalle 11.30 seguirà un brunch aperto ai partecipanti, accompagnato da musica e momenti di convivialità per celebrare l’avvio della nuova stagione della struttura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Wonderland, la prima spiaggia gratuita e inclusiva in collaborazione con la Stella Maris

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