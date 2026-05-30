La festa della Madonna del Mare si tiene anche quest’anno nell’ultimo fine settimana di maggio a Gabicce. La celebrazione della Stella Maris è una tradizione radicata nella comunità locale, che coinvolge riti religiosi e momenti di aggregazione. La ricorrenza rappresenta un appuntamento annuale che richiama partecipanti e devoti, consolidando il legame tra la comunità e la figura della Madonna del Mare. La festività si svolge nel rispetto delle consuetudini storiche e religiose locali.

La Stella Maris, la festa della Madonna del Mare, rientra fra i festeggiamenti più sentiti dalla comunità di Gabicce e ricade anche quest’anno nell’ultimo fine settimana di maggio. Al termine del mese mariano, l’unità pastorale che comprende le parrocchie di Maria Santissima Immacolata a Gabicce Mare e Santa Maria Annunziata a Ponte Tavollo propone due appuntamenti: stasera alle 20.15 la processione per le vie del paese con la Statua della Madonna Stella Maris e domani alle 10.30 la Santa Messa all’aperto nella piazza del Municipio. Si tratta di una festa sempre molto partecipata che, anche in virtù della festività della Repubblica, richiama non solo gli abitanti di Gabicce, ma anche molti turisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La tradizione si rinnova. Stella Maris, fede e storia

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