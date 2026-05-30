WindTre e Mercatello sul Metauro | accordo per la crescita digitale nelle Marche
Un accordo tra WindTre e il Comune di Mercatello sul Metauro mira a sviluppare la rete digitale nel territorio. L’intesa prevede interventi per potenziare la copertura internet e migliorare i servizi di telecomunicazioni. La firma è avvenuta di recente e si inserisce in un progetto più ampio di espansione della tecnologia nelle aree rurali. L’obiettivo è rafforzare la connettività, favorendo l’accesso a servizi digitali per residenti e imprese locali.
MERCATELLO SUL METAURO – Prosegue il percorso di innovazione dei territori italiani con la firma del protocollo d’intesa tra WINDTRE e il Comune di Mercatello sul Metauro nell’ambito del programma “Borghi Connessi”, progetto nato con l’obiettivo di accompagnare i piccoli centri in un percorso di crescita digitale, favorendo una maggiore consapevolezza sulle opportunità offerte dalla tecnologia e promuovendo un utilizzo sicuro e responsabile della rete. L’accordo rappresenta un passo concreto verso la diffusione della cultura digitale e l’inclusione tecnologica, elementi sempre più centrali per lo sviluppo sostenibile delle comunità locali. Attraverso attività formative e momenti di confronto, il progetto mira a rafforzare le competenze digitali dei cittadini e a ridurre il divario esistente tra territori. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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