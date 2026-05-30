WindTre e Mercatello sul Metauro | accordo per la crescita digitale nelle Marche

Notizia in breve

Un accordo tra WindTre e il Comune di Mercatello sul Metauro mira a sviluppare la rete digitale nel territorio. L’intesa prevede interventi per potenziare la copertura internet e migliorare i servizi di telecomunicazioni. La firma è avvenuta di recente e si inserisce in un progetto più ampio di espansione della tecnologia nelle aree rurali. L’obiettivo è rafforzare la connettività, favorendo l’accesso a servizi digitali per residenti e imprese locali.