Infortuni sul lavoro numeri in crescita nelle Marche L' appello della Cgil | La Regione convochi subito un tavolo tecnico

Da anconatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle Marche, i dati sugli infortuni sul lavoro nel primo trimestre del 2026 registrano un aumento del 2,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Inoltre, si osserva una crescita del 50% nei casi di decesso rispetto al primo trimestre del 2025. La Cgil ha richiesto alla Regione di convocare immediatamente un tavolo tecnico per affrontare questa situazione.

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ANCONA – Infortuni sul lavoro nelle Marche, primo trimestre 2026: + 2,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, + 50% i mortali rispetto allo stesso periodo del 2025. In aumento, anche le malattie professionali: + 17,8%. È quanto emerge dai dati Inail, elaborati dall’Ires Cgil Marche. «Una strage.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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