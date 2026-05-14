Simone Cicconi torna nelle Marche | il sound digitale incontra il rock

Simone Cicconi torna nelle Marche, portando con sé il suo sound digitale che si fonde con il rock. Durante l’evento, si discuterà di come il sound design dei videogiochi possa diventare musica rock. I musicisti che lo accompagneranno a Villa Potenza sono stati annunciati e parteciperanno alla serata. L’iniziativa si svolge in un contesto dedicato alla musica e alla sperimentazione tra generi diversi. La manifestazione si terrà presso una location di rilievo della zona.

? Punti chiave Come può il sound design dei videogiochi trasformarsi in musica rock?. Chi sono i musicisti che accompagneranno Simone Cicconi a Villa Potenza?. Perché la scelta del Bar Teatro è strategica per questo ritorno?. Cosa rende unica la fusione tra pixel ed emozioni musicali?.? In Breve Concerto sabato 16 maggio ore 22:30 presso il Bar Teatro di Villa Potenza.. Formazione Primo P "compresa da Marco Guadagnoli, Alessandro Rossi e Ivan Castagna.. Repertorio include dischi del 2015, 2018 e 2020 dell'artista maceratese.. Cicconi ha vinto il concorso Musicultura nelle edizioni 2013 e 2016.. Simone Cicconi rientra nelle Marche sabato 16 maggio alle ore 22:30 per un concerto a Villa Potenza presso il foyer di Eliseo Mozzicafreddo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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