Microsoft ha annunciato aggiornamenti per Windows, tra cui la possibilità di spostare la taskbar e nuove funzionalità per File Explorer. Il nuovo File Explorer consentirà agli utenti di personalizzare l’aspetto e la gestione dei file più facilmente. Inoltre, sarà introdotto un sistema di ripristino automatico dei driver tramite il cloud, che permetterà di reinstallare i driver in modo più rapido e semplice in caso di problemi. Questi aggiornamenti sono in fase di sviluppo e non hanno ancora una data di rilascio ufficiale.

? Domande chiave Come cambierà la gestione dei file nel nuovo File Explorer?. Come funzionerà il ripristino automatico dei driver tramite il cloud?. Perché Microsoft ha deciso di cambiare la gestione dei driver?. Quali nuovi controlli potrà avere l'utente sul menu Start?.? In Breve Nuova gestione File Explorer con unità MB e GB per dimensioni file.. Voice Isolation integra Voice Access per filtrare rumori di fondo durante l'uso.. Tre nuove funzioni migliorano l'esperienza con i touchpad di precisione.. Driver Quality Initiative collabora con produttori hardware per ridurre i crash.. Microsoft ha rilasciato questo maggio 2026 l’aggiornamento qualitativo per Windows, introducendo modifiche strutturali alla taskbar e nuove strategie di gestione dei driver per aumentare la stabilità del sistema operativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Windows: taskbar spostabile e nuove funzioni per File Explorer

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Windows 11 25H2 December 2025 Update NEW Features and Hidden Changes – KB5072033 (Build 26200.7462)

Notizie e thread social correlati

Windows 11: rivoluzione in Esplora file e nuove funzioni di sicurezzaIeri sera, Microsoft ha presentato nuove build ai membri del programma Insider di Windows 11, introducendo aggiornamenti significativi per Esplora...

Leggi anche: Windows 11: come eliminare il file hiberfil.sys e recuperare spazio

Temi più discussi: Windows cambia faccia a maggio: taskbar mobile, File Explorer migliorato e driver che si riparano da soli; Windhawk Windows 11: il tool proibito che modifica taskbar, Explorer e menu in tempo reale; Pellissier: Hojlund? Non è ancora Higuain o Cavani, al Napoli è mancato l'attaccante in doppia cifra con la sigaretta.

ExplorerPatcher Trojan ? reddit

Windows 11: taskbar spostabile e menu Start più piccoloDopo aver installato l'ultima build di Windows 11 25H2 sarà possibile spostare la takbar, mentre le novità per il menu Start arriveranno in futuro. punto-informatico.it

Windows 11: la taskbar si sposta dove vuoiLa personalizzazione di Windows 11 compie un passo atteso da anni: Microsoft sta testando la possibilità di spostare la barra delle applicazioni su qualsiasi lato dello schermo. Per molti utenti si ... chiccheinformatiche.com