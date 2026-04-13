Windows 11 | come eliminare il file hiberfilsys e recuperare spazio

In Windows 11, uno dei file che può occupare molto spazio è il file hiberfil.sys, utilizzato per la funzione di ibernazione. Eliminare questo file può liberare spazio sul disco, ma richiede alcune operazioni specifiche da parte dell’utente. La procedura prevede l’uso di strumenti di sistema e comandi specifici, che permettono di disattivare la funzione di ibernazione e rimuovere il file associato. Questo procedimento è spesso seguito da utenti che desiderano ottimizzare le capacità di archiviazione del proprio dispositivo.

Gestire lo spazio su un computer con Windows 11 può diventare una sfida tecnica per molti utenti, specialmente quando i dispositivi sembrano saturarsi senza un motivo apparente. Una delle cause principali di questa occupazione invisibile è rappresentata da hiberfil.sys, un file di sistema protetto che risiede nei livelli più profondi dell'archiviazione e che può sottrarre diversi gigabyte di memoria ai dispositivi meno capienti. Il problema si manifesta con particolare intensità su macchine dota .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Windows 11: come eliminare il file hiberfil.sys e recuperare spazio Gaming PC: RTX 4060 leader, Windows 11 in crescita ma Windows 10 resiste tra i videogiocatori nel 2026.Il panorama del gaming su PC, analizzato da un recente sondaggio di Steam, rivela una preferenza marcata per configurazioni di fascia media, con la... I CD non vengono più riconosciuti su Windows: come recuperare metadati e copertineChi possiede ancora una collezione di CD musicali e utilizza Windows per ascoltarli o convertirli in digitale si è trovato di fronte a una spiacevole... C Drive Full How to Delete Hiberfil.sys to Free Up Space on Windows