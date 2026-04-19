Windows 11 | rivoluzione in Esplora file e nuove funzioni di sicurezza

Ieri sera, Microsoft ha presentato nuove build ai membri del programma Insider di Windows 11, introducendo aggiornamenti significativi per Esplora file, miglioramenti nella gestione dello spazio di archiviazione e novità nei protocolli di sicurezza del sistema operativo. Questi sviluppi puntano a rendere più efficiente e sicuro l’uso quotidiano del sistema. La presentazione si è concentrata su elementi tecnici destinati ai tester e agli sviluppatori, senza annunci ufficiali per il pubblico generale.

Microsoft ha svelato ieri sera nuove build per i partecipanti al programma Insider, portando aggiornamenti cruciali a Esplora file, alla gestione dello storage e ai protocolli di sicurezza. Le versioni preliminari, identificate dalle build 26100.8313 e 26200.8313 (KB5083631) destinate a Windows 11 25H2 e 24H2 nel canale Release Preview, raggiungeranno tutti gli utenti tramite un aggiornamento facoltativo entro la fine del mese corrente. L’evoluzione dell’interfaccia e la gestione dei file. Il punto debole storico di Windows 11, ovvero Esplora file, riceve finalmente una cura strutturale. Con l’arrivo delle build 26100.8313 e 26200.8313, la...🔗 Leggi su Ameve.eu

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