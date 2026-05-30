Willis Carrier l’uomo che inventò l’aria condizionata

Nel 1902, Willis Carrier brevettò il primo sistema di aria condizionata. La macchina, progettata per controllare l’umidità nelle industrie di stampa, si basava su un complesso sistema di compressione e raffreddamento dell’aria. Questa invenzione rappresentò un punto di svolta, rendendo possibile raffreddare ambienti chiusi. Oggi, il condizionatore è presente in molte case e uffici, ma all’inizio del secolo scorso era ancora una novità tecnologica.

Fiumicino, 30 maggio 2026 – Oggi il condizionatore è un oggetto comune e molto diffuso. Eppure, fino ai primi anni del Novecento, affrontare il caldo estivo significava semplicemente sopportarlo. Willis Haviland Carrier riscrisse la storia. Nato nel 1876 ad Angola, Carrier mostrò fin da piccolo una forte inclinazione per la matematica e la meccanica. Dopo la laurea iniziò a lavorare presso un’ azienda specializzata in sistemi di ventilazione industriale. Nessuno poteva immaginare che proprio lì sarebbe nata una delle invenzioni più rivoluzionarie del XX secolo. Nel 1902 una tipografia di Brooklyn si trovava ad affrontare un problema banale ma economicamente devastante: l’umidità dell’aria deformava la carta e alterava l’asciugatura degli inchiostri, compromettendo la qualità delle stampe. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Willis Carrier: The INVENTOR of Air Conditioning

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