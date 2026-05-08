In Asia bisogna limitare un bene prezioso | l’aria condizionata

In Asia, si sta affrontando la necessità di ridurre l'uso dell'aria condizionata. La crisi energetica, causata dalla guerra in Medio Oriente, ha portato a un aumento dei prezzi dell'energia e a problemi di approvvigionamento. Di conseguenza, molte aziende e cittadini stanno adottando misure per risparmiare energia, limitando l'uso di dispositivi di raffreddamento durante le ondate di caldo. La questione riguarda sia la sostenibilità ambientale sia la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

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In alcuni paesi del sud-est asiatico e dell’Asia meridionale la crisi energetica provocata dalla guerra in Medio Oriente si è unita agli effetti di una forte ondata di calore: in alcuni giorni le temperature hanno superato i 35 gradi, come racconta il New York Times. In paesi come Filippine, Malaysia, Indonesia e Bangladesh i periodi di forte calore durano vari mesi all’anno, e l’aria condizionata è per questo ritenuta fondamentale: da tempo è ormai diffusissima in case, uffici ed edifici pubblici, comprese molte scuole. Ma quegli stessi paesi sono stati i più colpiti dalla crisi energetica. L’80 per cento del petrolio e del gas naturale...🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - In Asia bisogna limitare un bene prezioso: l’aria condizionata Notizie correlate L’aria condizionata ci salva… ma a quale prezzo per il pianeta?L’aria condizionata è diventata un alleato indispensabile: ci permette di lavorare, dormire o semplicemente restare in casa senza sentirsi... Pelle che tira, incarnato spento, trucco che non regge? La colpa potrebbe essere della "office air": l’aria di uffici con riscaldamento e aria condizionata che sciugano (o ungono) pelle & make upSecchezza o al contrario pelle unta, colorito spento, sensazione di “bruttezza”… Non sono solo effetti dello stress o della stanchezza, ma...