In ambienti di lavoro chiusi con riscaldamento o aria condizionata, molte persone notano cambiamenti nella pelle e nel trucco. Pelle che tira, incarnato spento e trucco che non dura sono problemi frequenti, spesso attribuiti a questa condizione. La sensazione di pelle secca o unta, insieme a un colorito spento, vengono collegati a questa atmosfera. Questi effetti non sono attribuibili esclusivamente a stress o stanchezza, ma sono considerati come conseguenze dirette dell'aria presente negli uffici.

S ecchezza o al contrario pelle unta, colorito spento, sensazione di “bruttezza”. Non sono solo effetti dello stress o della stanchezza, ma conseguenze dirette di quello che sui social hanno ridefinito come “office air”. Un mix di aria condizionata, riscaldamento e ambienti chiusi che può compromettere l’equilibrio cutaneo e la resistenza del make up, anche con la migliore beauty routine. Skin Longevity: piccoli gesti quotidiani per aiutare la pelle a invecchiare bene e in maniera sana X “Office air”: perché in ufficio ci si vede più brutte?. C on “office air”, sui social si parla del mix di condizioni ambientali tipiche degli spazi lavorativi indoor: aria secca, ricircolo limitato, sbalzi di temperatura tra interno ed esterno, presenza di polveri sottili, sporcizia, agenti inquinanti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Pelle che tira, incarnato spento, trucco che non regge? La colpa potrebbe essere della "office air": l’aria di uffici con riscaldamento e aria condizionata che sciugano (o ungono) pelle & make up

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