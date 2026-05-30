In Calabria, sono stati stanziati 150 milioni di euro per il Piano Supporto Fragilità. La distribuzione tra i comuni non è ancora ufficiale. Sono previsti nuovi servizi dedicati a persone con autismo e disabilità, anche se i dettagli specifici non sono stati comunicati. Il finanziamento mira a potenziare l’assistenza e le strutture dedicate a queste categorie. La ripartizione e le modalità di intervento saranno definite nelle prossime settimane.

? Punti chiave Come verranno distribuiti i 150 milioni tra i comuni calabresi?. Quali nuovi servizi per l'autismo e la disabilità sono previsti?. Come funzionerà il progetto pilota di telemedicina nella provincia di Cosenza?. Perché la burocrazia regionale ha bloccato i precedenti piani sociali?.? In Breve Donato Malvasi e Pasqualina Straface si sono incontrati a Cosenza per il welfare.. Progetto pilota di telemedicina a Cosenza con risorse per 1 miliardo 300 milioni.. Ugl propone centri per anziani ispirati al modello degli asili nido.. Voucher previsti per anziani non autosufficienti e nuovi percorsi per l'autismo.. Donato Malvasi e Pasqualina Straface a Cosenza per il futuro dei servizi sociali in Calabria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Welfare in Calabria: 150 milioni per il Piano Supporto Fragilità

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