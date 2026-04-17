Calabria il piano da 150 milioni | vino e turismo rilanciano la regione
Durante il Vinitaly di Verona, l’assessore regionale alla Calabria ha illustrato un piano da 150 milioni di euro dedicato al rilancio della regione attraverso iniziative nel settore del vino e del turismo. Durante l’evento, ha incontrato il nuovo ministro del Turismo per discutere di progetti legati all’occupazione giovanile e allo sviluppo territoriale. La regione punta a rafforzare le sue attività economiche in queste aree chiave.
L’assessore Giovanni Calabrese ha rappresentato la strategia della Regione Calabria durante il Vinitaly a Verona, incontrando il nuovo ministro del Turismo Gianmarco Mazzi per discutere di lavoro, giovanile e sviluppo territoriale. Il vertice ha messo in luce come l’integrazione tra le risorse agricole e l’offerta ricettiva stia delineando un nuovo volto della regione, puntando su investimenti strutturali e sulla valorizzazione dei paesaggi naturali. La sinergia istituzionale tra la Giunta Occhiuto e il Ministero. Il dialogo instaurato tra la delegazione calabrese e il neo ministro Mazzi punta a consolidare un percorso di crescita che vede nella collaborazione tra istituzioni locali e governo centrale il motore principale del cambiamento.🔗 Leggi su Ameve.eu
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