Durante il Vinitaly di Verona, l’assessore regionale alla Calabria ha illustrato un piano da 150 milioni di euro dedicato al rilancio della regione attraverso iniziative nel settore del vino e del turismo. Durante l’evento, ha incontrato il nuovo ministro del Turismo per discutere di progetti legati all’occupazione giovanile e allo sviluppo territoriale. La regione punta a rafforzare le sue attività economiche in queste aree chiave.

L’assessore Giovanni Calabrese ha rappresentato la strategia della Regione Calabria durante il Vinitaly a Verona, incontrando il nuovo ministro del Turismo Gianmarco Mazzi per discutere di lavoro, giovanile e sviluppo territoriale. Il vertice ha messo in luce come l’integrazione tra le risorse agricole e l’offerta ricettiva stia delineando un nuovo volto della regione, puntando su investimenti strutturali e sulla valorizzazione dei paesaggi naturali. La sinergia istituzionale tra la Giunta Occhiuto e il Ministero. Il dialogo instaurato tra la delegazione calabrese e il neo ministro Mazzi punta a consolidare un percorso di crescita che vede nella collaborazione tra istituzioni locali e governo centrale il motore principale del cambiamento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria, il piano da 150 milioni: vino e turismo rilanciano la regione

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