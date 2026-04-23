Calabria | psicologi nelle Case di comunità e 9,5 milioni per il welfare

La Giunta regionale della Calabria ha approvato l’introduzione di nuovi servizi psicologici nelle Case di comunità e destinato 9,5 milioni di euro al settore del welfare. I fondi provenienti dal Fondo sociale europeo Plus (Fse+) saranno utilizzati anche per finanziare il piano antincendio boschivo previsto per il 2026. Queste decisioni riguardano interventi in ambito sociale e ambientale nella regione.

? Cosa sapere La Giunta Calabria approva nuovi servizi psicologici e 9,5 milioni per il welfare.. I fondi Fse+ finanzieranno anche il piano antincendio boschivo per l'anno 2026.. La Giunta della Regione Calabria ha approvato mercoledì sera un aggiornamento del Piano regionale di supporto alle fragilità, introducendo psicologi nelle Case di comunità e dando il via al Piano antincendio boschivo per l’anno 2026. L’azione dell’esecutivo regionale, guidata dall’assessore al Welfare e all’Inclusione sociale Pasqualina Straface, mira a una ristrutturazione profonda dei servizi attraverso la rimodulazione dei fondi europei del programma Fse+ 2021-2027.🔗 Leggi su Ameve.eu

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