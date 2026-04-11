Durante il fine settimana dell’11 e 12 aprile, Firenze e la Toscana offrono una serie di eventi e iniziative. I musei civici saranno aperti gratuitamente, mentre si svolgeranno spettacoli, concerti e rappresentazioni teatrali. Tra gli appuntamenti principali ci sono la Domenica Metropolitana, gli eventi organizzati dagli Amici della musica e la manifestazione Firenze Motori al Visarno. Inoltre, sono previste fiere e mostre in diverse località della regione.

FIRENZE – Non mancano eventi e spettacoli nel week end a Firenze e in Toscana. Per la Domenica Metropolitana, il 12, tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, nonché di prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate dal Comune di Firenze, dalla Città Metropolitana di Firenze e dalla Fondazione MUS.E. Per le famiglie con bambini il percorso animato in Palazzo Vecchio dedicato al Marzocco. Il leone di Firenze e il laboratorio d’arte Upside down: un ritratto capovolto, dedicato all’artista George Baselitz.... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Week end 11-12 aprile a Firenze e in Toscana: musei civici gratis, spettacoli, eventi

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Dal 23 al 29 aprile, in occasione dell’Open Week promossa da Fondazione Onda gli specialisti di Humanitas Gradenigo e Humanitas Medical Care Principe Oddone aderiscono all’iniziativa con consulti gratuiti di diverse specialità, promuovendo una cultura - facebook.com facebook

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