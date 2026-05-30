Voto Provincia | Pizza annulla la partecipazione di Avellino

Da ameve.eu 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il candidato della provincia ha deciso di non partecipare alle elezioni ad Avellino, influendo sugli equilibri a Palazzo Caracciolo. Le schede già stampate potrebbero essere eliminate a causa dell’assenza di questa candidatura. La decisione è stata comunicata prima del voto, modificando il quadro delle preferenze e le possibili alleanze. La cancellazione della candidatura avviene prima del voto ufficiale, senza ulteriori sviluppi sui motivi di questa scelta.

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? Punti chiave Come cambiano gli equilibri a Palazzo Caracciolo senza i voti avellinesi?. Perché le schede elettorali già stampate rischiano di essere buttate?. Chi vincerà la sfida tra Buonopane e Picone senza il peso di Avellino?. Come influirà l'assenza del capoluogo sulle alleanze interne del PD?.? In Breve Ritardo proclamazione consiglieri avellinesi per ricontaggio schede e ricorsi presso commissione elettorale.. Voto ponderato assente altera equilibri tra uscente Buonopane e candidato Picone.. Forza Italia sostiene Picone mentre Schlein appoggia la candidatura di Buonopane.. Ariano Irpino ha già insediato il consiglio con il sindaco Mario Ferrante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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