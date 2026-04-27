Provincia di Avellino al voto | urne aperte il 6 giugno

Sabato 6 giugno 2026 si terranno le elezioni per il presidente della Provincia di Avellino. Le urne saranno aperte in tutta la provincia per l’intera giornata, consentendo ai cittadini di esprimere la propria preferenza. Le operazioni di voto sono state ufficialmente indette e si svolgeranno secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Questa consultazione rappresenta un momento di scelta amministrativa per la comunità locale.

Tempo di lettura: 2 minuti S ono indetti, per sabato 6 giugno 2026, i comizi elettorali per l’elezione del p residente della Provincia di Avellino. I comizi elettorali sono indetti entro i termini di scadenza del mandato amministrativo ( 11 giugno 2026 ). L e operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 08:00 alle ore 20:00, nei seggi appositamente costituiti presso la sede della Provincia, a Palazzo Caracciolo di Avellino. L e operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo le operazioni di voto. S ono elettori i s indaci e i c onsiglieri c omunali dei comuni ricompresi nel territorio della provincia, in carica alla data delle elezioni. S ono eleggibili alla carica di presidente della Provincia tutti i s indaci in carica dei comuni ricompresi nel territorio della p rovincia.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Provincia di Avellino al voto: urne aperte il 6 giugno Notizie correlate Referendum, urne aperte: al voto 4,5 milioni di campaniTempo di lettura: < 1 minuto Urne aperte da stamane alle 7 in tutta la Campania, dove quattro milioni e mezzo (per la precisione 4. Ungheria al voto, Viktor Orban resiste: cosa trapela a urne aperteI sondaggi hanno già sancito la sconfitta di Viktor Orban e la vittoria dello sfidante Peter Magyar, il candidato che promette di “riportare”... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Elezioni Comunali 2026 in provincia di Avellino, tutte le liste e i candidati sindaco nei Comuni al voto il 24 e 25 maggio; Avellino provincia di Grottaminarda; esami tartufi- provincia di avellino - esame funghi provincia di napoli - regione campania; Provincia di Avellino: corsa a quattro per Palazzo Caracciolo. Avellino, si vota per il presidente: Buonopane indice le elezioni per la ProvinciaElezione del presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane ci ripensa e annuncia la firma dell’atto di indizione per questa mattina. Per la nuova fascia azzurra, quindi, ... ilmattino.it Elezioni del presidente della Provincia di AvellinoSono indetti, per sabato 6 giugno 2026, i comizi elettorali per l’elezione del presidente della Provincia di Avellino. I comizi elettorali sono indetti entro i termini di scadenza del mandato amminist ... irpinia24.it Il presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, ha annunciato con un breve messaggio rivolto ai colleghi amministratori che nella giornata di domani procederà all’indizione delle elezioni provinciali. La decisione arriva in vista della scadenza n - facebook.com facebook Buon 25 aprile! Oggi sarò a Montemiletto, in provincia di Avellino, per celebrare l’81° anniversario della Liberazione. x.com