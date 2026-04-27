L’Ausl Romagna ha annunciato i nomi dei sei nuovi primari che guideranno altrettante unità operative a Ravenna. Tra loro ci sono sia professionisti già noti che volti nuovi, con un’attenzione particolare alle donne. La presentazione ufficiale è avvenuta il 27 aprile 2026, e riguarda sia reparti ospedalieri che servizi territoriali. La riorganizzazione coinvolge diverse aree della sanità locale.

Ravenna, 27 aprile 2026 – L’Ausl Romagna ha presentato sei nuovi direttori di altrettante unità operative di reparti ospedalieri e servizi territoriali di Ravenna. Riccardo Bertaccini, new entry, è quindi il direttore di Neuropsichiatria infanzia e adolescenza. Ed è un nome nuovo anche quello di Manuela Ricci, responsabile delle Dipendenze patologiche. A loro si aggiungono Gianluca Danesi per il Governo percorsi per la cronicità a vocazione pneumologica, Elisa Montanari per Igiene degli alimenti di origine animale, Maria Grazia Piscaglia per la Neurologia e Giulia Silvestrini per Igiene e sanità pubblica. A presentarli erano presenti il direttore generale dell’Ausl Tiziano Carradori e la direttrice sanitaria Francesca Bravi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chi sono i 6 nuovi primari di Ravenna: ci sono anche volti nuovi, tante le donne

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