Sono i cinque i nuovi consiglieri indipendenti di Coty. L’azienda beauty tra le più famose al mondo ha, infatti, annunciato mercoledì la nomina dei cinque nuovi membri che avranno l’obiettivo di rafforzare il consiglio di amministrazione. Tutti hanno, tra l’altro, competenze nel settore della bellezza, nella costruzione del marchio, nel commercio digitale e nella finanza. Sono cinque i nuovi consiglieri indipendenti di Coty. Sono Carsten Fischer, Alia Gogi, Robert Kunze-Concewitz, Maria Carla Liuni e Stephanie Plaines. Tutti hanno curriculum di rilievo, vantando collaborazioni con brand come Shiseido, Procter & Gamble, Ferrari, Bulgari, Pandora, Campari Group, Starbucks, Walmart e Sephora. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i nuovi cinque consiglieri indipendenti di Coty?

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