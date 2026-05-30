Un passeggero a bordo di un volo della United Airlines ha tentato di entrare nella cabina di pilotaggio, provocando un atterraggio d’emergenza. L’uomo, che parlava in russo, è stato arrestato al suo sbarco. L’incidente ha portato all’attivazione delle procedure di sicurezza e all’intervento delle forze dell’ordine. Non sono stati segnalati danni o feriti tra i passeggeri durante l’operazione.

Un volo della United Airlines è stato costretto a un atterraggio d’emergenza per un allarme dirottamento. Il motivo che ha portato alla drastica decisione è stato un uomo che, secondo testimoni, parlava in russo e avrebbe tentato di forzare la cabina di pilotaggio. L’aereo, che da Chicago doveva atterrare a Minneapolis, è stato fatto atterrare nell’aeroporto di Madison, in Wisconsin. L’uomo è stato immobilizzato e arrestato. Si indaga sul retroscena del gesto. Volo in Usa: tentativo di dirottamento Negli Stati Uniti, un volo partito da Chicago e diretto a Minneapolis è stato costretto a un atterraggio d’emergenza. Si tratta di un volo della United Airlines che, secondo quanto si apprende, ha subito un tentativo di dirottamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Volo costretto ad atterraggio d'emergenza per possibile dirottamento, arrestato uomo che "parlava in russo"

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TERRORE SUL VOLO RYANAIR DA CATANIA: ATTERRAGGIO D'EMERGENZA A MALPENSA PER PROBLEMA AL CARRELLO

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Adoro la varietà di scene durante l'atterraggio e anche l'animazione dell'atterraggio in generale reddit

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