Una nuova centrale specialista in battuta | Babatunde al Volley Bergamo 1991

Il Volley Bergamo 1991 ha firmato la centrale Maria Adelaide Babatunde, che ha giocato nelle ultime stagioni in Serie A2. La giocatrice si è distinta per la sua fisicità, la continuità e le prestazioni in diversi fondamentali. La sua presenza rafforza il reparto centrale della squadra. Babatunde si unisce alle altre giocatrici del roster per la nuova stagione.

Il Volley Bergamo 1991 accoglie in rossoblù Maria Adelaide Babatunde, centrale che nelle ultime stagioni si è affermata come una delle giocatrici più incisive della Serie A2 per fisicità, continuità e capacità di fare la differenza in tutti i fondamentali. Classe 1998, 188 centimetri di altezza, arriva a Bergamo dopo le esperienze con Olbia, San Giovanni in Marignano, Brescia, Messina e Melendugno, portando con sé un percorso di costante crescita. Nata a Gagliano del Capo, in Puglia, ha saputo ritagliarsi negli anni un ruolo da protagonista soprattutto grazie alla sua presenza a muro e all’efficacia al servizio, qualità che l’hanno resa una delle centrali più complete della categoria. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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