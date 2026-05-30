vogliamo disputare una stagione importante

La squadra sta cercando un playmaker che possa sostituire Caupain. Sono in corso trattative per rinnovare i contratti di Barford, Thor e forse Brown. Il budget stanziato mira a permettere una stagione competitiva, con obiettivi di qualificazione ai play-off di serie A e di ottenere buoni risultati nelle competizioni europee.

Priorità alla ricerca del playmaker che sostituirà Caupain, molte fiches puntate sui rinnovi di Barford, Thor e, forse, Brown, budget in linea con l’idea di disputare una stagione che permetta l’approdo ai play-off in serie A e di fare bella figura in Europa. Queste le linee che guideranno l’azione di Marco Sambugaro, general manager della Pallacanestro Reggiana, nelle prossime settimane. Sambugaro, il giudizio finale dell’annata appena conclusa? "Una stagione a due facce: la prima parte difficile, complessa, nervosa, con l’infortunio di Cheatham che ci ha costretto a modificare la struttura stessa della squadra ma che, paradossalmente, ci ha fatto comprendere che la stessa era poco equilibrata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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