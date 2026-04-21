L'allenatore della squadra ha dichiarato che la prossima partita rappresenta la sfida più significativa dell'intera stagione. Ha espresso la volontà di raggiungere la finale in modo da portare soddisfazione alla città e ai tifosi. La partita è considerata decisiva e il team si prepara con determinazione, consapevole dell'importanza di ottenere un risultato positivo per proseguire il cammino in competizione.

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© Calcionews24.com - Atalanta, Palladino non ha dubbi: «Sarà la partita più importante della stagione. Vogliamo la finale per Bergamo»

Atalanta-Bayern Monaco, Palladino: Sarà una notte magica, ce la vogliamo godere | Champions League

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