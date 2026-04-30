Parma Pellegrino | Contro l’Inter una grande sfida vogliamo chiudere bene la stagione

Mateo Pellegrino, attaccante del Parma Calcio, ha commentato il momento della squadra e la partita in programma contro l’Inter, che si terrà domenica 3 maggio alle 20:45. Raggiunto dai microfoni di Sky Sport, il giocatore ha parlato della sfida come di un’occasione importante per concludere la stagione nel miglior modo possibile. La squadra si prepara quindi ad affrontare l’incontro con l’obiettivo di chiudere bene il campionato.

Raggiunto dai microfoni di Sky Sport, l’attaccante del Parma Calcio Mateo Pellegrino ha parlato del momento della squadra e della prossima sfida di campionato contro l’Inter, in programma domenica 3 maggio alle 20:45. “Per me la sfida è soprattutto della squadra, quello è l’aspetto più importante.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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