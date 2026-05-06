Il trasferimento di Eljif Elmas dal Napoli al club di destinazione sembra sempre più improbabile, a causa dei costi elevati richiesti per il riscatto. La trattativa tra le parti si è arenata a causa delle questioni economiche, rendendo difficile definire il futuro del giocatore con il club partenopeo. La situazione rimane in sospeso, con nessuna delle due parti che ha ancora trovato un accordo definitivo.

Il futuro di Eljif Elmas sembra sempre più lontano dal Napoli. Il centrocampista macedone è tornato in azzurro con un diritto di riscatto dal Lipsia, ma al momento il club non appare orientato a esercitarlo. La valutazione non riguarda il valore tecnico del giocatore. Elmas resta un profilo apprezzato per duttilità e capacità di muoversi in più zone del campo. Può agire da mezzala, da trequartista e anche in posizioni più avanzate. Proprio questa versatilità è stata considerata utile durante la stagione. Il problema principale è economico. Come riferito da Fabrizio Romano, l’operazione richiederebbe un investimento complessivo importante. Il riscatto si aggira intorno ai 17 milioni di euro, da aggiungere a quanto già speso per il prestito.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Elmas-Napoli, riscatto lontano: pesa il costo

Elmas esce #napolisassuolo #napoli

Notizie correlate

Leggi anche: Elmas, Napoli tratta lo sconto col Lipsia per il riscatto

Elmas, riscatto in salita? Il Napoli lo farà alle sue condizioni: la strategia!Eljif Elmas sta entusiasmando tutti in questa stagione, e sta pian piano cercando di convincere il Napoli ad acquistarlo – nuovamente – a titolo...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Napoli, difficile il riscatto di Elmas: è probabile un ritorno al Lipsia; Elmas si allontana dal Napoli, Romano: Investimento da 17 milioni ritenuto oneroso; Elmas, destino segnato: il Napoli ha deciso di non riscattarlo dal Lipsia; Mercato Napoli, quale futuro per Elmas? L’idea del club in vista dell’estate.

Elmas, destino segnato: il Napoli ha deciso di non riscattarlo dal LipsiaNelle ultime ore si sono rincorse alcune indiscrezioni sul futuro di Eljif Elmas e sulla possibilità che il Napoli possa non esercitare il diritto di riscatto. La situazione, al momento, appare però p ... msn.com

Elmas si allontana dal Napoli, Romano: Investimento da 17 milioni ritenuto onerosoEljif Elmas resta o non resta a Napoli? Il centrocampista macedone spera di indossare ancora la maglia azzurra, tuttavia il club sta facendo le opportune riflessioni in vista della prossima stagione. msn.com

Elmas-Napoli, addio vicino: riscatto sempre più lontano Il mercato entra nel vivo e il Napoli inizia a fare scelte. Tra queste, quella su Eljif Elmas sembra ormai indirizzata. Nelle ultime ore si sono rincorse voci sul possibile mancato riscatto. E il quadro, al mome - facebook.com facebook

Noa #Lang non verrà riscattato dal #Galatasaray, e potrebbe restare al #Napoli. #Elmas non sarà riscattato. @Gazzetta_it x.com