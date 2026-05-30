Durante lo spettacolo di Vivid Sydney, 83 droni sono improvvisamente caduti in mare, interrompendo le proiezioni aeree. Le autorità hanno spiegato che i motori sono stati spenti in volo dal sistema di sicurezza, ma non sono ancora chiare le cause di questa azione. Sono in corso indagini per capire come si sia verificata la caduta improvvisa e cosa abbia provocato l’attivazione del sistema di emergenza.

? Domande chiave Come hanno causato la caduta improvvisa degli 83 droni?. Perché il sistema di sicurezza ha spento i motori in volo?. Chi dovrà gestire il cambio di programma per le prossime settimane?. Quali interferenze radio hanno compromesso la precisione della flotta?.? In Breve Interferenze radio hanno causato la caduta di 83 droni in Cockle Bay e 6 sulla passerella.. Dyfan Rhys di Skymagic spiega che il geofencing ha forzato lo spegnimento dei motori.. Le proiezioni aeree sono sospese fino al 13 giugno per motivi di sicurezza tecnica.. I fuochi d'artificio al Darling Harbour sostituiranno le coreografie con i 1.000 droni.. Ottantatré... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vivid Sydney: 83 droni cadono in mare, stop alle proiezioni aeree

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