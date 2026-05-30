Vivere ancora | l’incontro irripetibile della Scuola Genovese in un vinile con Andrea Bonomi

Il mondo della musica italiana si arricchisce di una vera e propria perla del passato, che per la prima volta possiamo ascoltare su vinile. L’album si chiama Vivere ancora (prodotto da Luci Di Scena di Franco Fontana e distribuito da Halidon) e racchiude la registrazione mai pubblicata prima di un concerto straordinario. Era il 1978 quando, sul palco del Teatro Sistina di Roma, si ritrovarono insieme quattro giganti della “Scuola Genovese”: Gino Paoli, Bruno Lauzi, Sergio Endrigo e Umberto Bindi. Tutto accadde di lunedì, la classica serata in cui i teatri restano chiusi per il riposo degli attori, ma che il Sistina amava trasformare in un’occasione speciale per ospitare la grande musica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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L'omaggio a Gino Paoli: Noi ragazzi di strada della Scuola Genovese - Splendida Cornice 26/03/2026

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