Gino Paoli e la Scuola Genovese esce su vinile lo storico live al Sistina del 1978

È stato pubblicato su vinile e in formato digitale il nuovo album intitolato “Vivere Ancora”, che raccoglie registrazioni di un concerto tenuto nel 1978 al teatro Sistina. L’album include brani interpretati da Gino Paoli, insieme a Umberto Bindi, Sergio Endrigo e Bruno Lauzi. La raccolta è stata pubblicata dall’etichetta Luci Di ScenaHalidon.

GENOVA – Disponibile su vinile e in tutti gli store digitali il nuovo disco “Vivere Ancora”, raccolta musicale con Gino Paoli, Umberto Bindi, Sergio Endrigo e Bruno Lauzi pubblicata su etichetta Luci Di ScenaHalidon. “Vivere Ancora” è il titolo di un celebre live di Gino Paoli registrato al Sistina di Roma nel 1978. Il teatro in quel tempo ospitava grandi nomi della musica leggera italiana e internazionale nell’ambito della rassegna “I Lunedì del Sistina”. Il concerto è parte del repertorio live del grande cantautore. Si tratta di una registrazione storica mai edita. Per la prima e unica volta salirono insieme sul palco i quattro amici Gino Paoli, Umberto Bindi, Sergio Endrigo e Bruno Lauzi.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Gino Paoli e la Scuola Genovese, esce su vinile lo storico live al Sistina del 1978 Notizie correlate Addio a Gino Paoli, uno dei fondatori della 'scuola genovese'Gino Paoli, morto oggi all’età di 91 anni, ha dedicato l’intera sua vita alla musica lasciando capolavori indimenticabili che sono nei cuori di... Leggi anche: Addio a Gino Paoli, l’ultimo grande artista della scuola genovese: ecco come ha cambiato completamente la musica italiana Contenuti di approfondimento Temi più discussi: 'Una giornata particolare', stasera in tv lo speciale per ricordare Gino Paoli; Gino Paoli, l’ultima intervista in una puntata speciale di Una giornata particolare; Gino Paoli, dall’amore di Ornella Vanoni alla lite con Lucio Dalla a Sanremo: l’ultimo (emozionante) racconto in tv; L'ultima intervista a Gino Paoli: Con Vanoni ho imparato a fare l'amore senza sensi di colpa. Sotto cocaina ho scritto cose orrende. Paoli, Bindi, Lauzi, Endrigo: Vivere ancora, dal vivoSi tratta di una registrazione storica (1978) di uno spettacolo tenuto al Teatro Sistina di Roma durante il quale la prima ed unica volta salirono insieme sul palco i quattro cantautori, insieme anche ... rockol.it Addio a Gino Paoli, Fabio Fazio: 'Poeta grandissimo', Salis: 'Ha raccontato la sensibilità dell'animo umano'Zucchero ricorda Paoli, Un buco nell'anima! Zucchero ricorda Gino Paoli sui suoi social. Un buco nell'anima!, scrive l'artista, pubblicando anche una foto che li ritrae insieme. Paoli e Fornaciari ... ansa.it **Video**...Gianni Morandi conquista Genova, omaggio a Gino Paoli. E l'emozione di Ma se ghe penso...Il grande artista travolge il pubblico con sessant'anni di canzoni, esegue "Ti lascio una canzone" e duetta in "Se mi vuoi lasciare" con Michele... - facebook.com facebook