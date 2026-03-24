È deceduto oggi all’età di 91 anni Gino Paoli, uno dei principali rappresentanti della scena musicale genovese. La sua carriera si è sviluppata nel corso di diversi decenni, durante i quali ha scritto e interpretato numerosi brani di successo. La sua morte segna la fine di una lunga attività artistica che ha influenzato molte generazioni di musicisti e appassionati.

Gino Paoli, morto oggi all’età di 91 anni, ha dedicato l’intera sua vita alla musica lasciando capolavori indimenticabili che sono nei cuori di tutti, e che hanno fatto sognare e spesso innamorare generazioni di italiani, da ‘Sapore di sale’ a ‘Il cielo in una stanza’, due tra le più belle canzoni italiane di tutti i tempi, a ‘La gatta’, ‘Che cosa c’è’, ‘Senza fine’ e tanti altri. Tra i fondatori della cosiddetta ‘ scuola genovese ‘, con altri mostri sacri come Luigi Tenco, Fabrizio De Andrè, Bruno Lauzi, Umberto Bindi, Paoli in realtà non era nato a Genova ma a Monfalcone (Gorizia), il 23 settembre del 1934. La sua famiglia però (il padre, Aldo Paoli, era ingegnere navale) si trasferì nel capoluogo ligure pochi mesi dopo la sua nascita. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Addio a Gino Paoli, uno dei fondatori della 'scuola genovese'

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