Le riprese delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore sono iniziate a Roma. La produzione ha confermato una nuova stagione in arrivo sui teleschermi di Rai 1. Tra le voci circolate, si parla del possibile ritorno di Vittorio Conti, interpretato da Alessandro Tersigni. La serie continua a coinvolgere il pubblico, con molte aspettative sui personaggi che resteranno e quelli che usciranno dalla soap.

Il Paradiso delle signore è stata confermata per una nuova stagione sui teleschermi di Rai 1. Le riprese delle nuove puntate sono appena iniziate a Roma, tanto che c'è molta attesa di sapere quali personaggi resteranno nella soap opera e chi andrà via. Tra i personaggi che hanno fatto la storia dello sceneggiato vi è stato Vittorio Conti interpretato da Alessandro Tersigni. Proprio l'attore ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo Tv dov'è tornato a parlare de Il Paradiso delle signore, aprendo le porte ad un suo clamoroso ritorno nelle vicende ambientate in un grande magazzino di Milano. Alessandro Tersigni ha dichiarato le seguenti parole: "Il mio cuore è là, le porte non sono chiuse. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Vittorio Conti torna ad Il Paradiso delle signore? Parla Alessandro Tersigni

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