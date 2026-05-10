Alessandro Tersigni è tra i protagonisti del film “ Carmen è partita”, un film di e con Domenico Fortunato con la partecipazione di Maurizio Mattioli, disponibile dal 16 maggio in esclusiva su RaiPlay. In un antico borgo nella valle del Tevere, scompare improvvisamente Carmen (Giovanna Sannino), da sempre al centro dei pettegolezzi del paese. La donna lavorava come domestica per Amedeo (Domenico Fortunato), il sarto del borgo schivo e solitario. Quando Carmen scompare, Amedeo precipita in uno smarrimento sempre più doloroso. Scattano le indagini ed ecco che entra in scena il Maresciallo, interpretato da Alessandro Tersigni. “Siamo tutti un...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il Paradiso delle Signore mi ha tolto lo stress e l’ansia. Ho cantato in Vaticano e per il Papa. Ora sono il Maresciallo che tutto sa e tutto vede”: parla Alessandro Tersigni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Paradiso delle Signore: Johnny e Irene, lo scontro che cambia tuttoIl pomeriggio di venerdì 10 aprile 2026, alle ore 16:10 su Rai 1, porterà i telespettatori di fronte a un punto di svolta decisivo nella trama de Il...

Il Paradiso delle Signore Marcello e Adelaide: il dettaglio che cambia tutto!Nel ritorno di Adelaide ne Il Paradiso delle Signore c’è un dettaglio che riguarda Marcello e che potrebbe cambiare ogni cosa.