Viterbo rampa in via della Pila | la soluzione non risolve il problema

Notizia in breve

La rampa di via della Pila a Viterbo, inaugurata di recente, presenta una pendenza che solleva dubbi sulla sicurezza. La famiglia che aveva richiesto lo spostamento del posteggio aveva insistito per un cambio che non è stato realizzato. La nuova soluzione non ha eliminato i problemi di accessibilità e sicurezza, secondo i residenti. La pendenza e la posizione della rampa continuano a creare difficoltà, mentre la richiesta di spostare il parcheggio non è stata accolta.