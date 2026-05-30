Viterbo rampa in via della Pila | la soluzione non risolve il problema
La rampa di via della Pila a Viterbo, inaugurata di recente, presenta una pendenza che solleva dubbi sulla sicurezza. La famiglia che aveva richiesto lo spostamento del posteggio aveva insistito per un cambio che non è stato realizzato. La nuova soluzione non ha eliminato i problemi di accessibilità e sicurezza, secondo i residenti. La pendenza e la posizione della rampa continuano a creare difficoltà, mentre la richiesta di spostare il parcheggio non è stata accolta.
? Punti chiave Come influisce la pendenza della nuova rampa sulla sicurezza di Lorenza?. Perché lo spostamento del posteggio era la vera richiesta della famiglia?. Chi deve rispondere alla gestione della viabilità in via della Pila?. Quali conseguenze avranno le 900 firme raccolte dal comitato spontaneo?.? In Breve Daniela Rotili ha esposto all'assessore Stefano Floris i problemi logistici di via della Pila.. Un comitato spontaneo ha raccolto oltre 900 firme contro le scelte della giunta Frontini.. La pagina Facebook Viterbo Centro Storico e Mobilità Urbana critica la gestione della viabilità.. I nuovi sensi unici e la pista ciclabile complicano la mobilità nel centro storico. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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