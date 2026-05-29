Viterbo via della Pila | la lotta di Lorenza per uscire di casa
Una donna disabile di Viterbo ha incontrato difficoltà nell’uscire di casa a causa di una pista ciclabile installata lungo via della Pila. La presenza di questa infrastruttura impedisce l’apertura completa della porta di casa, bloccando il passaggio. Il Comune aveva proposto una rampa per facilitare l’accesso, ma la soluzione non si è rivelata sufficiente a risolvere il problema.
? Punti chiave Come può una pista ciclabile bloccare l'uscita di una donna disabile?. Perché la soluzione della rampa proposta dal Comune non basta?. Chi deve rispondere del rischio per le ambulanze in via della Pila?. Come influisce il nuovo senso unico sulla sicurezza di Lorenza?.? In Breve Comitato locale raccoglie oltre 900 firme contro l'assetto stradale di via della Pila. Assessore Stefano Floris propone rampa per superare il gradino condominiale della signora. Costi per la riqualificazione urbana stimati in quasi 10 mila euro lordi. Figlia Daniela Rotili contesta la soluzione della rampa per problemi di parcheggio. Lorenza Bentivoglio vive una prigionia quotidiana in via della Pila a Viterbo, dove l’uso della carrozzina e dell’ossigeno si scontra con le recenti trasformazioni della viabilità urbana. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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