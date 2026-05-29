Viterbo via della Pila | la lotta di Lorenza per uscire di casa

Notizia in breve

Una donna disabile di Viterbo ha incontrato difficoltà nell’uscire di casa a causa di una pista ciclabile installata lungo via della Pila. La presenza di questa infrastruttura impedisce l’apertura completa della porta di casa, bloccando il passaggio. Il Comune aveva proposto una rampa per facilitare l’accesso, ma la soluzione non si è rivelata sufficiente a risolvere il problema.