Un documento del 1962 indica che la responsabilità sulla gestione di un muro pericolante a Viterbo ricadeva sul Comune. Dopo la smentita dell'Ater, si apre il dibattito su chi debba coprire i costi dei lavori di messa in sicurezza. La relazione del 1962 evidenzia che l'amministrazione comunale era incaricata della manutenzione del muro, che presenta criticità. La questione legale riguarda ora chi sia tenuto a sostenere le spese di intervento.

? Domande chiave Cosa rivela il documento del 1962 sulla gestione del muro?. Chi deve pagare i lavori dopo la smentita dell'Ater?. Come è stato possibile ignorare quel documento per sessant'anni?. Perché il rimpallo tra enti blocca la sicurezza di via della Pila?.? In Breve Documento del 1962 attribuisce la gestione del muro alla società Ecce tramite convenzione.. Ater respinge le responsabilità dopo l'accesso agli atti presentato il 30 aprile.. Consigliera Alessandra Troncarelli critica l'assessore Stefano Floris per lo stallo durato anni.. Residenti affrontano ostacoli in via della Pila da circa sei anni.. Via della Pila, il muro pericolante che blocca il quartiere da sei anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viterbo, muro pericolante: il documento del ’62 sposta la colpa sul Comune

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