Nella mattinata di giovedì 9 aprile 2026, i residenti di via Daidone, nel quartiere Libertà, hanno segnalato la presenza di un muro in condizioni di grave deterioramento. Il muro si trova a pochi metri da una scuola ed è considerato pericolante, con alcuni punti che mostrano segni di instabilità. Nessuno è rimasto ferito, ma la situazione ha sollevato preoccupazioni tra i genitori e gli abitanti della zona.

Un muro pericolantemente ammalorato in via Daidone, a Libertà, ha attirato l’attenzione dei residenti nella mattinata di giovedì 09 aprile 2026. La segnalazione, giunta alle ore 07:15 tramite Roberto, evidenzia un grave stato di degrado strutturale proprio di fronte al civico 20, in una zona caratterizzata dalla presenza di una scuola materna e elementare. Sicurezza urbana e rischio per i più piccoli. La criticità rilevata non riguarda un singolo punto isolato, ma si estende quasi all’intera superficie del manufatto murario situato nel quartiere. Il contesto geografico rende la questione estremamente sensibile: il passaggio avviene nelle immediate vicinanze di un plesso scolastico frequentato da bambini della scuola materna e delle elementari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libertà, muro pericolante sotto la scuola: il rischio per i bimbi

Guida sotto l’influenza di sostanze: il dibattito sul limite tra libertà e rischio per la sicurezza stradaleLa Corte Costituzionale ha stabilito che guidare sotto l’influenza di sostanze stupefacenti è punibile solo se si è in condizioni tali da...

Il PalaVeneto non finirà a giugno: "Ci sarà uno scivolamento". C’è anche un muro pericolante"Non serviva un visionario per capire che in quel sito sarebbe stato meglio realizzare un parcheggio multipiano destinato soprattutto ai residenti.

Meloni, il 9 novembre 1989 segna la riconquista della libertàIl 9novembre 1989, giorno della caduta del Muro di Berlino, non rappresenta solo l'abbattimento di un muro che per anni aveva diviso la Germania in due sotto la morsa del comunismo, segnando ... ansa.it

Anniversario caduta muro di Berlino, Meloni: Fu alba di libertà e democraziaIl 9 novembre 1989, giorno della caduta del Muro di Berlino, non rappresenta solo l'abbattimento di un muro che per anni aveva diviso la Germania in due sotto la morsa del comunismo, segnando ... tg24.sky.it