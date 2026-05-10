L’Autorità di Sistema Portuale di Napoli ha completato i lavori di messa in sicurezza del muro di cinta dell’ex centrale termoelettrica “Vigliena”. La struttura, ora demolita, era situata nell’area destinata alla realizzazione del nuovo Terminal Contenitori di Napoli Levante. L’intervento è stato finalizzato a garantire la stabilità dell’area prima della rimozione definitiva dell’edificio. I lavori si sono conclusi con successo nel rispetto dei tempi previsti.

Tempo di lettura: 2 minuti Finalmente l’AdSP (Porto di Napoli) ha messo in sicurezza il muro di cinta della vecchia centrale termoelettrica “Vigliena”, ora abbattuta per fare posto al nuovo Terminale Contenitori di Napoli Levante. Il muro fu costruito negli anni Cinquanta e attualmente delimita l’ambito portuale. Nelle settimane scorse, dal muro di cemento armato si sono staccate grosse lastre di cemento, spesse 3-4 centimetri, e altri pezzi erano pericolosamente in bilico. Il muro è lungo oltre 200 metri ed è alto 4-5 metri. Si trova a pochi decimetri da una ridicola pista ciclabile ed è posto di fronte al Forte di Vigliena, meta di studiosi e appassionati che sostano sul marciapiede per fotografare il Monumento o per ripararsi dal sole.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Messo in sicurezza il muro pericolante dell’ex centrale ‘Vigliena’

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