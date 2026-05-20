Edilizia scolastica via libera all' eliminazione delle barriere architettoniche alla scuola di Piccione

È stato approvato un intervento di ristrutturazione presso la scuola secondaria di primo grado di Piccione, che prevede la rimozione delle barriere architettoniche. L'intervento mira a rendere gli ambienti scolastici accessibili a tutti gli studenti, eliminando ostacoli fisici e migliorando la fruibilità degli spazi. La decisione è stata ufficializzata dalle autorità competenti, che hanno disposto i lavori di adeguamento strutturale. L’obiettivo è garantire una maggiore inclusione all’interno dell’istituto scolastico.

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