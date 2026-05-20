Edilizia scolastica via libera all' eliminazione delle barriere architettoniche alla scuola di Piccione
È stato approvato un intervento di ristrutturazione presso la scuola secondaria di primo grado di Piccione, che prevede la rimozione delle barriere architettoniche. L'intervento mira a rendere gli ambienti scolastici accessibili a tutti gli studenti, eliminando ostacoli fisici e migliorando la fruibilità degli spazi. La decisione è stata ufficializzata dalle autorità competenti, che hanno disposto i lavori di adeguamento strutturale. L’obiettivo è garantire una maggiore inclusione all’interno dell’istituto scolastico.
Via libera all'abbattimento delle barriere architettoniche alla scuola secondaria di primo grado di Piccione.Con due ordinanze specifiche, la n. 1526 del 14 maggio 2026 e la n. 1545 del 18 maggio 2026, il Comune di Perugia ha affidato i lavori di esecuzione relativi ai Lotti A e B del complesso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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